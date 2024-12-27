Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu’nun merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya’da 15 Aralık itibarıyla sezon açılışı yapıldı. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kayak merkezinde kar yağışı başladı. Günün farklı saatlerinde sık sık yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Kayak merkezi, uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard imkanı sunuyor. Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde, rezervasyonlar yüzde 80’e ulaştı.