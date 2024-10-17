Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya Kayak Merkezinde etkili olan kar, çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Bolu’da hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezinde akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kartalkaya Kayak Merkezinde yağan kar, beyaz örtü oluşturdu.