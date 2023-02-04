Sivasspor’a deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 7 hafta sonra kaybetti.

Sivasspor’a deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 7 hafta sonra kaybetti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasman karşılaştığı Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların Süper Lig’deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Kartal, ligde Galatasaray deplasmanında aldığı yenilgiden sonra oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Beşiktaş, söz konusu süreçte Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u yenerken, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile de berabere kalmıştı.

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Öte yandan ekim ayında yeniden Beşiktaş’ın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Galatasaray’dan sonra ikinci mağlubiyetini Sivasspor’dan almış oldu.