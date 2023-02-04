Öte yandan ekim ayında yeniden Beşiktaş’ın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Galatasaray’dan sonra ikinci mağlubiyetini Sivasspor’dan almış oldu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu 37 gün sonra ev sahipliği yapıyor

Sivas 4 Eylül Stadyumu 37 gün sonra ev sahipliği yapıyor

Kartal, ligde Galatasaray deplasmanında aldığı yenilgiden sonra oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Beşiktaş, söz konusu süreçte Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u yenerken, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile de berabere kalmıştı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasman karşılaştığı Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların Süper Lig’deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

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