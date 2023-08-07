İstanbul’da kentsel dönüşümün yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Kartal’da, dönüşümün tüm adımları titizlikle yürütülüyor. Kartal Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde dönüşüme girecek binaların nasıl bir prosedür izleyeceği ve yıkım aşamaları, vatandaşlara anlatılıyor. Yerinde dönüşüm ve deprem dönüşüm çalışmaları ile Türkiye’ye örnek teşkil eden uygulamaları hayata geçiren Kartal Belediyesi, dönüşümün başlangıç noktalarından biri olan yıkım işlemleri sırasında da kontrolü elden bırakmıyor.

Kartal Belediyesi bünyesinde yer alan farklı müdürlükler; yıkım prosedürü hazırlıklarını ve gerekli belgeleri sıkı bir şekilde denetlerken, yıkımlar sırasında gerekli pek çok önlemi alarak kat’i kazaların önüne geçiyor. Ekipler kat’i bir kaza veya göçme konusunda yapılacak ilk müdahaleyi, arama kurtarmayı ve ilk yardım uygulamasını gerçekleştirecek donanım, bilgi ve eğitim ile yıkımların gerçekleştirilmesine nezaret ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yürütülen dönüşüm ve yıkım çalışmaları ile ilgili olarak, “Kartal’da tüm komşularımızın güvenli ve sağlam binalarda ikamet etmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte komşularımıza yol göstermeye, destek vermeye çalışıyoruz. Yıkımları gerçekleştirilecek olan binalarda ise her türlü tedbir ve önlemleri alıyoruz. Önceliğimiz insan. Her şey Kartallı komşularımız için” ifadelerini kullandı.

Adım adım dönüşüm nasıl gerçekleşiyor

Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde tanımlı ve kanun çerçevesine giren iş ve işlemler müdürlük personeli tarafından yürütülüyor. Bir binanın can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz edip etmediği konusu binadan karot (binanın taşıyıcı kolonlarından alınan beton numunesi) alma işlemleri sonucunda çıkan Riskli Yapı Tespit Raporu’na göre belirleniyor. Bu binalarda yapılacak testler ise öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış yapı denetim firmaları aracılığıyla yapılıyor. Riskli Yapı Tespit Raporu’na istinaden riskli olduğu kat’i olan binalara ilişkin olarak mevzuat çerçevesinde tahliye ve tahliye sonrası yıkım için yasal süreler veriliyor. Yasal sürenin bitmesi ve tahliyenin gerçekleşmesinin ardından maliklerden herhangi biri tarafından yıkımı yapacak yüklenici aracılığı ile söküm ve yıkım için Kartal Belediyesi’ne başvuruda bulunuluyor. Gerekli yazışmalar ve işlemlerden sonra yıkım günü, “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerekli önlemler aldırılıyor ve yıkım tamamlanıncaya kadar Afet İşleri Müdürlüğü’nden görevli uzman personel ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesindeki personel yıkımın başında bulunarak yıkımın tamamlanmasına nezaret ediyor.

Afet işleri müdürlüğü ekipleri yıkım anında hazır bulunuyor

Yıkımın gerçekleştirildiği günlerde aktif görev alan bir diğer müdürlük ise Afet İşleri Müdürlüğü. Bünyesinde arama kurtarma konusunda uzman ve eğitimli personel bulunan Afet İşleri Müdürlüğü, Kartal’da gerçekleşen tüm yıkımlarda hazır bulunuyor. Riskli yapı ilan edilen binaların yıkımı sırasında öncelikle can ve mal kaybı oluşmadan yıkımların sorunsuz ve güvenli bir şekilde bitirilmesi için görev başında bekleyen personel, tam donanımlı araçlar ile destekleniyor. Yıkım ve söküm evraklarının resmi yoldan ulaşmasının ardından yıkım için planlama ve görev dağılımı gerçekleştiriliyor.

Yıkım günü yasalara göre belirlenen saatte görev başında olan ekipler; gerekli güvenlik önlemlerini inceleyerek yıkım işlemlerini başlatıyor. Yönetmeliğe ve güvenlik önlemlerine uygun olarak yıkımın gerçekleştirilmesine nezaret eden ekipler, can ve mal kaybı yaşanmaması için bir prosedür dahilinde hareket ediyor. Ekipler, yıkımın ardından yapılan demir ayıklama süreci ve sonrasında hafriyat kaldırma esnasında gerekli sulama yapılıp yapılmadığına kadar her aşamada görev alıyor. Hafriyatın alınması ve ortaya çıkan alanın sac bloklar ile çevrilmesi sürecini de denetliyor.

Yıkım yapılacağı gün ekipler aşağıda maddeler halinde verilen gerekli güvenlik önlemlerini inceleyerek bunların sırasıyla gerçekleştirilmesini sağlıyor.

1-‘Bina kat sayısına göre kullanılacak makine hazır mı?

2-Şantiye Şefi yıkım alanında mı?

3-Yıkım yapacak firma tarafından çalışan personelin kişisel koruyucu ekipmanları tam mı?

3-Yeterince su tankeri mevcut mu?

4-Bitişik nizam binalarda, yan binada oturan vatandaşların tahliye yazıları mevcut mu?

5-Binalar boşaltıldı mı?

6-Yol güvenliği ve yaya güvenliği alındı mı?

7-Bina etrafı korunaklı bir şekilde ani çökme ve parça düşmesine dayalı; sıçrama, yayılma unsurlarına karşı korunaklı saçlar ile çevrili mi? Veya bazı duvarlar yıkım başlamadan el marifeti ile yıkıldı mı?

8-Ana caddelerde ihtiyaç olması durumunda trafik akışının kesilmesi için planlama yapıldı mı?’