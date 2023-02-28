Kartal’da, riskli yapıların deprem dönüşüm çalışmalarıyla yenilenmesinin önünü açan ve bu sayede bugüne kadar yaklaşık 90 bin insanı deprem riskinden koruyan Kartal Belediyesi, deprem dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleşecek yapılarda, halk sağlığını korumak adına asbest denetim çalışmaları düzenliyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleşen denetimlerde, bugüne kadar yaklaşık 600 ton asbestli alan tespit edildi.

Kartal’da, riskli yapıların deprem dönüşüm çalışmalarıyla yenilenmesinin önünü açan ve bu sayede bugüne kadar yaklaşık 90 bin insanı deprem riskinden koruyan Kartal Belediyesi, deprem dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleşecek yapılarda, halk sağlığını korumak adına asbest denetim çalışmaları düzenliyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleşen denetimlerde, bugüne kadar yaklaşık 600 ton asbestli alan tespit edildi.

“Asbestli alanlar bertaraf edilmeden yıkıma izin yok”

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleşen denetimlerde, deprem dönüşüm çerçevesinde yıkımı gerçekleşecek yapılarda, uzman ekipler tarafından numuneler alınarak asbestli alanların tespiti gerçekleştiriliyor. Uzman ekipler, numune çalışmalarını, yıkım kararı alınan yapıların; beton, sıvı, boya, yer ve çatı kaplaması, kazan dairesi gibi alanlarında gerçekleştiriyor.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, lisanslı firmaların denetim raporları çerçevesinde yapı içindeki asbestli alanlar bertaraf edilmeden yıkım işleminin yapılmasına izin vermiyor. Denetimler sayesinde, kanserojen etkisiyle birçok hastalığa neden olan asbest minarelinin, halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçiliyor.

“600 tonluk asbest denetimi”

Kartal Belediyesi, asbest denetimlerinin yasallaştığı 2018 yılından bu yana, yaklaşık bin 500 binada 600 tona yakın asbestli alan tespit etti. Riskli yapıların yıkımı, halk sağlığına zarar vermemesi adına, asbestli alanların bertaraf edilmesiyle gerçekleşti. Öte yandan, uzmanlar lifli yapısıyla uzun süre havada kalabilen bir mineral olan asbestin; akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserleri ve asbestoz gibi ölümcül hastalıklara neden olduğunu ifade ediyor.