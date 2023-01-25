Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana, 4 yeni sosyal tesisi Kartal’a kazandırarak, ilçe tarihinin en hızlı tesisleşme dönemlerinden birini yaşayan Kartal Belediyesi, son olarak hizmete açtığı ‘Venüs Gezegen Kafe’ ile tesisleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Mustafa Necati Etüt Merkezi’nin binasında açılan 5’inci sosyal tesis, hem gençlerin hem de bölgedeki vatandaşların buluşma noktası oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana, 4 yeni sosyal tesisi Kartal’a kazandırarak, ilçe tarihinin en hızlı tesisleşme dönemlerinden birini yaşayan Kartal Belediyesi, son olarak hizmete açtığı ‘Venüs Gezegen Kafe’ ile tesisleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Mustafa Necati Etüt Merkezi’nin binasında açılan 5’inci sosyal tesis, hem gençlerin hem de bölgedeki vatandaşların buluşma noktası oldu.

Hem kafe, hem etüt alanı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, ilçedeki hedeflerinden biri olan sosyal tesisleşme projesinden yola çıkılarak hayata geçirilen tesislerin 5’incisi Mustafa Necati Etüt Merkezi binasında açıldı. Gençlerin hem derslerini çalışabilecekleri hem de sosyalleşme imkânı bulacakları tesis, gençlerin buluşma noktası haline geldi.

Kartal Belediyesi’ne bağlı Mustafa Necati Etüt Merkezi’nde ücretsiz olarak öğrenim gören öğrenciler, hizmete açılan yeni tesisten, özellikle etüt aralarında sıklıkla faydalanıyor. Yeni tesis, sadece öğrencilerin değil, bölgede yaşayan vatandaşların da yeni uğrak merkezlerinden biri oldu. 130 metrekarelik alanda, kafe ve etüt alanı olmak üzere iki kullanım bölgesine sahip tesiste, özellikle öğrenciler ders çalışmak için rahat bir ortama sahipken, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri yeni gözde mekânlarından birine de kavuşmuş oldu.

Başkan Gökhan Yüksel: “Tesisleşme çalışmalarımız devam edecek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2019 yılından bu yana Kartal’da sosyal tesisler noktasında atılan adımlara dikkat çekerek; “Göreve gelmeden önce, Kartallı komşularımıza söz verdiğimiz alanlardan biri de yeni sosyal tesislerin hizmete açılmasıydı. Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete açtığımız, Venüs Gezegen Kafe ile Kartal’daki sosyal tesis sayımızı 5’e çıkardık. Kartal’ın farklı noktalarında hizmete açtığımız bu sosyal tesislerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Kısa zamanda hizmete açtığımız tesislerimiz ile alâkalı, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm Kartallı komşularımızı sosyal tesislerimizden faydalanmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.