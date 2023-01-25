Kâğıt toplayıcısı 2 şahsın rögar kapağını kucaklayarak çaldığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kâğıt toplayıcılığı yapan 2 şahıs kaldırımda ilerlerken rögar kapağını fark ediyor. İlk denemelerinde rögar kapağına gücü yetmeyen şahıslar bir aparat yardımıyla rögar kapağını kaldırdıktan sonra kucaklayarak kâğıt topladıkları çek çek arabasına koyarak gözden kayboluyor.

Köpeğe çarpmamak için ani firen yapınca tırlar çarpıştı

Köpeğe çarpmamak için ani firen yapınca tırlar çarpıştı

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kâğıt toplayıcılığı yapan 2 şahıs gözüne kestirdiği yaklaşık 50 kiloluk demir rögar kapağını yerden alarak çaldı. Ertesi gün iş yerini açmaya gelen mahalle esnafı rögar kapağının çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

Kartal’da kâğıt toplayıcılığı yapan 2 şahıs yaklaşık 50 kiloluk rögar kapağını kucaklayarak çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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