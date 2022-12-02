Kartal’da gece saatlerinde park halindeki bir tırın yanına otomobil ile yanaşan şahıs ya da şahıslar, tırın deposundaki 13 bin TL’lik 600 litre yakıtı çaldılar. Tırdan 600 litre yakıtın çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal’da gece saatlerinde park halindeki bir tırın yanına otomobil ile yanaşan şahıs ya da şahıslar, tırın deposundaki 13 bin TL’lik 600 litre yakıtı çaldılar. Tırdan 600 litre yakıtın çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Kartal’da Yakacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliye işiyle uğraşan Recep Ateş tırını akşam saatlerinde evinin yakınına park etti. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen Ateş, yakıt deposunun kapak kilidinin kırıldığını ve depoda bulunan 600 litre yakıtın hırsızlar tarafından kurulan bir düzenekle çalındığını fark etti. Ateş daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırarak geniş çaplı inceleme başlattı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

Tırından yakıt çalınan Recep Ateş, “Akşam geldim arabamı buraya bıraktım. Saat gece 3 civarlarında kamera kayıtlarında görünüyor. Bir araç geliyor aracımın ön tarafına yanaşıyor. Sonra da aracımın deposundaki 600 litre mazotu çalıyor gidiyorlar. Mağduruz. Para kazanamıyoruz zaten, mazot pahalı. İşimiz kötü. Polise başvuru yaptım. Olay yeri inceleme geldi, baktı, kayıtları aldı. Deponun kapağının kırıldığı zaten ortada, her şey görünüyor” diye konuştu.

Öte yandan şüpheli şahısların otomobil ile 600 litre yakıt çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.