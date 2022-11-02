Kartal’da park halinde bulunan minibüse yaklaşan şüpheli, minibüs camını patlatarak araç içerisine girip bir miktar para ve eşya çaldı. Minibüste yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüs şoförleri ise hırsızlık olaylarının yaşanması nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Kartal’da park halinde bulunan minibüse yaklaşan şüpheli, minibüs camını patlatarak araç içerisine girip bir miktar para ve eşya çaldı. Minibüste yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüs şoförleri ise hırsızlık olaylarının yaşanması nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal’da gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan minibüse yaklaşan şüpheli şahıs önce etrafı kontrol etti, ardından minibüs camını patlatarak araç içerisine girdi. Minibüs içerisinde bulunan bir miktar para ve eşyayı çalan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsçü esnafı ise son dönemde hırsızlık olaylarının yaşanması nedeniyle duruma tepki gösterdi.

“Kasayı patlatıyorlar, paraları alıyorlar”

Konuya ilişkin konuşan minibüsçü Ali Göktaş, “Bu aralar hırsızlar, minibüslere dadanmış durumda. Kasayı patlatıyorlar, paraları alıyorlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bunlar şebeke. Sadece bir yerde değil her yerde bu olay yaşanıyor. Benim de arabayı park ederek yemek yemeye gittiğim esnada aracımı soymuşlardı” dedi.