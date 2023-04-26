Kartal Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alanları artırmak için çalışmaları sürdürürken, vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla yaptığı projelere bir yenisini daha ekledi. Karlıktepe Mahallesi’nde yapılan spor parkı, kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Park, açıldığı günden itibaren vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Kartal Yıldız Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan ve geniş bir alana yayılan park, mahalle sakinlerinin spor yapma ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok imkan sunuyor. Basketbol sahası ve tenis kortları, koşu ve yürüyüş parkurları, yeşil alanlar, oturma alanları ve çocuk oyun alanları parkın en önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Toplam 7 bin 183 metrekare alan üzerine kurulan parkın 2 bin 901 metrekaresini yeşil alanlar oluşturuyor. Parkın yeşil alanları, bölgede bulunan diğer yapılardan farklı olarak doğal bir görünüme sahip olacak şekilde tasarlandı. Kartallı vatandaşlar spor yaparken aynı zamanda parkın diğer imkanlarından da yararlanabilecek.

Proje çerçevesinde inşa edilen idari bina, park kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Bina içinde spor yapmaya gelenler için soyunma ve duş odaları, kadın, erkek ve engelli vatandaşlar için tuvaletler ve idari ofis bulunuyor. Ayrıca bir adet kafeterya da yakın zamanda hizmete açılacak. Böylece vatandaşlar spor yapmanın yanı sıra ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabilecek.

Kartal Belediyesi’nin son yıllarda hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan spor parkı, bölgede yaşayanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Park, sadece spor yapmak için değil aynı zamanda sosyalleşmek, doğayla iç içe vakit geçirmek ve keyifli bir zaman yaşamak isteyenler için de ideal bir ortam sağlıyor.