Kartal’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karlı yolda mahsur kalan araç sürücünün yardımına vatandaşlar koştu.

İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde de yolların karla kaplanması ulaşımı olumsuz etkiledi. Kartal Hürriyet Mahallesi’nde yokuşu çıkamayarak mahsur kalan araç sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar ve çocuklar koştu. Sürücüye yardım eden vatandaşlar aracın yoluna devam etmesini sağladı. Bir vatandaş, "Burada Büyükşehir Belediyesi’nin eksikliği var. Caddeler oraya bağlı" diyerek duruma tepki gösterdi.