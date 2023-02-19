Kartal’da hafif ticari araç alev alev yandı. Sürücü ve yolcu ise yanan araçtan son anda kurtuldu.

Kartal’da hafif ticari araç alev alev yandı. Sürücü ve yolcu ise yanan araçtan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kartal Petroliş Mahallesi Akgün Sokak üzerinde sürücüsünün çalıştırdığı esnada 33 NTR 04 plakalı araç motor bölümünden alev aldı. Sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, araç alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sürücüsü C.U, ”Arabayı çalıştırırken bir anda alev aldı. Ben kapıyı açıp kendimi dışarıya attım. Yangın söndürme tüpü ile müdahale ettik ama söndüremedik“ dedi.