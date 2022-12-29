Kartal’da annesiyle yaptığı market alışverişi sonrası meydanda bulunan polislerin önünden geçen küçük Toprak, aldığı çikolatasını görev başında olan çevik kuvvet polislerine uzattı. Kendilerine çikolata uzatan çocuk ile sohbet eden polislerden biri ise “Sen yemiyor musun” dedi, ardından küçük çocuk bir polise sarıldı. Yürekleri ısıtan o diyalog anları kameraya yansıdı.

Kartal’da annesiyle yaptığı market alışverişi sonrası meydanda bulunan polislerin önünden geçen küçük Toprak, aldığı çikolatasını görev başında olan çevik kuvvet polislerine uzattı. Kendilerine çikolata uzatan çocuk ile sohbet eden polislerden biri ise “Sen yemiyor musun” dedi, ardından küçük çocuk bir polise sarıldı. Yürekleri ısıtan o diyalog anları kameraya yansıdı.

Olay dün akşam 19.00 sıralarında Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Toprak isimli küçük çocuk, market alışverişi sonrası annesiyle yoldan geçtiği sırada görev başında olan çevik kuvvet polis ekiplerini gördü. Bunun üzerine Toprak, aldığı çikolatalarını poşetten çıkararak polis ekiplerine uzattı. Durum karşısında polis ekibinden biri ise uzatılan çikolatayı alarak küçük Toprak’a “senin adın ne, sen yemiyor musun" diye sordu. Küçük Toprak da ’hayır’ demek için kafasını sağa sola salladı. Bunun üzerine polis, "bu çikolatayı aldık, diğerlerini de sen ye olur mu” dedi. Ardından polisler, “Görüşürüz Toprak, teşekkür ederiz” diyerek Toprak’ın elini sıktı. Toprak ise minnetle bir polise sarılarak oradan tebessüm ile ayrıldı. Yürekleri ısıtan o diyalog anları kameralara yansıdı.