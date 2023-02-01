Kartal açıklarında bulunan İbrahim Şimşek isimli gemide saat 15.15 sıralarında geminin güvertesinde bulunan ambar kapaklarının arasına 40 yaşındaki Cemalettin Şener adlı işçi sıkıştı. Kapaklar arasına sıkışan Şener hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şener’in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kartal açıklarında bulunan bir gemide ambar kapakları arasına sıkışarak hayatını kaybeden bir mürettebatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep’te kar ve yağmur sevinci

Gaziantep’te kar ve yağmur sevinci

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