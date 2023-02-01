Kartal’da çocukları Havvanur Ergay ve Belinay Ergay ile birlikte evde ölü bulunan Melek Dönmez’in cenazeleri Pendik’te düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi.

Kartal’da çocukları Havvanur Ergay ve Belinay Ergay ile birlikte evde ölü bulunan Melek Dönmez’in cenazeleri Pendik’te düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi.

Kartal’da dün yaşanan olayda, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bir kadının yaşadığı eve polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, evde 40 yaşındaki Melek Dönmez ile çocukları Havvanur Ergay ve Belinay Ergay’ın cansız bedenlerini buldu. Şahısların doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri şüphesi üzerinde durulurken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Evlerinde ölü bulunan anne Melek Dönmez, kızları Havvanur Ergay ve Belinay Ergay için Pendik Esenyalı’da bulunan Fatih Camii’nde cenaze düzenlendi. Anne ve kızlarının naaşı, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına hayatlarını kaybeden anne ve kızların yakınlarının yanı sıra Melek Dönmez’in Pendik’te bekçi olduğu öğrenilen kardeşi Murat Dönmez, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever ile çok sayıda emniyet personeli katıldı.