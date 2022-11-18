Çocukları modern ve çağdaş eğitim anlayışıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlayan Kartal Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Çocukları modern ve çağdaş eğitim anlayışıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlayan Kartal Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kreş öğrencilerinden çocuk hakları sergisi

Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinliklerin ilki, Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde öğrenim gören minikler tarafından ‘Çocuk Hakları’ temasıyla hazırlanan sergi oldu. Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen serginin açılışına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi kreşlerinin tüm yerel yönetimlere örnek olması gerektiğini vurgulayarak, çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı. Açılışın devamında Aydın, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kartonlarla hazırlanan ve çocuk haklarının anlatıldığı sergiyi gezdi.

Minik öğrenciler için anlamlı etkinlik: Çocuk hakları konferansı

Çocuk Hakları Günü çerçevesinde gerçekleşen diğer bir etkinlik, Avukat Selmin Cansu Demir’in konuşmacılığında gerçekleşen ‘Çocuk Hakları Konferansı’ oldu.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa, Kreş Müdürü Banu Kocadağ ve çok sayıda öğretmen ile kreş öğrencisi katıldı.

Avukat Selmin Cansu Demir, çocuklara Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklarını anlattı ve slâytlar eşliğinde çocuk haklarının neler olduğunu, nelerin hak ihlali sayılabileceğini örneklerle açıkladı.

Konferansın devamında Kreş Müdürü Banu Kocadağ konuşmacı Avukat Selmin Cansu Demir’e Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Kocadağ, konferansla ilgili yaptığı konuşmada, “Son yıllarda çocukları korumanın ve hakları konusunda onları bilinçlendirmenin önemini, ne yazık ki acı olaylar yaşayarak daha iyi anladık. En fazla kreşe sahip ilçe belediyesi olarak, çocukları korumanın ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın önemini çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konferans boyunca konuşmacı Avukat Selmin Cansu Demir’i dinleyerek, çocuk haklarının önemine dair bilinçlenen kreşli minikler, etkinliğin sonunda Bülent Ecevit Kültür Merkezi bahçesine çıkarak ellerindeki renkli balonları gökyüzüne bıraktı.