‘Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ Kartal’da sergilendi. Lise öğrencileri sergiye akın etti. Sergiyi ziyaret eden öğrencilere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşlik etti.

Kartal Belediyesi, El Cezeri’nin 13’üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü ‘Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ni Kartal organik çadırda sergiledi. Sergi açılışını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptı. Başkan Yüksel, serginin kordinatörlüğünü üstlenen Nisanur Çalışkan’a hediyelerini takdim etti. Açılışa, Başkan Yüksel’in yanı sıra yurt dışında robotik alanında derece alan Kartallı öğrencilerde katılım sağladı. Sergi 1 ay boyunca Kartal Organik Çadır’da, İstanbullularla buluşacak.

“Cezeri, dönemine birçok yeniliği katmış bir isim”

Sergiyi ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Cezeri’lerimiz çok fazla aslında ancak isimlerini bilmiyoruz. Cezeri, dönemine birçok yeniliği katmış bir isim. Bizler, Cezeri ismini günümüze yüksek bir sesle getirememişiz. Okullarımızdaki Cezeri’lerimizi bulabilmek, öğrenci arkadaşlarımızın bu topraklarda Cezeriler yetiştiğini hatırlaması en büyük hedeflerimizden birisi. Yanımdaki öğrenci arkadaşlarım yurt dışında yapılan robotik kodlama yarışmalarında derece alan arkadaşlarımız. Kartal’ın böyle bir geleneği var. Özellikle son yıllarda teknik meslek liselerimizin başarıları var” dedi.