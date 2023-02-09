Kartal Belediyesi’nin organizasyonuyla toplanan malzemeler, gönüllüler tarafından kolilenerek afet bölgesine doğru tırlarla gönderilmeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi’nin organizasyonuyla toplanan malzemeler, gönüllüler tarafından kolilenerek afet bölgesine doğru tırlarla gönderilmeye devam ediyor.

Kartal’da yardım malzemelerinin büyük bir kısmı Kartal Belediyesi Organik Pazarı’nda toplandı. Depremin ilk gününden itibaren duyarlı vatandaşların getirdiği ürünler, bu alanda hızlıca kolilere ayrılarak deprem bölgesine gönderildi. Isıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, kıyafet, bebek bezi, kışlık mont, bot ve daha birçok yardım malzemesi, düzenlenen organizasyonla tırlara yüklendi.

Geçtiğimiz dört gün boyunca Kartallı gönüllülerden oluşan yüzlerce kişi kar ve soğuk dinlemeden afetzedeler için insanüstü bir çaba sergiledi. 10 yaşında çocuklardan 70 yaşındaki yaşlı vatandaşlara kadar herkes elinden geldiğince Kartal Belediyesi’nin organize ettiği yardım çalışmasına ortak oldu.

Öte yandan yardım malzemelerinin toplanma ve dağıtıma çıkarılma alanı olarak Organik Pazar’ın yanı sıra Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi de aktif bir şekilde kullanılıyor. Özellikle genç yaştan birçok gönüllü vatandaş, burada da büyük bir seferberlik içinde toplanan malzemeleri tasnif edip tırlara yüklemek üzere koliliyor.

4 günde 51 tır afet bölgesine doğru yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli ve toplamda 10 ilde yıkıma yol açan depremin yaralarını sarmak için el ele veren Kartal Belediyesi ve Kartallı vatandaşlar, bugüne kadar bölgeye malzeme yüklü 51 adet tır gönderdi. Yapılan yardım çalışmasıyla tırların deprem bölgelerindeki vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

"Bu desteğinizin devamı bizim için kıymetli"

Tırlar yola çıkarken bizzat uğurlamaya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel “Kartallı komşularımız sağ olsunlar büyük bir seferberlik halinde malzemeleri getirdiler. Çok fazla yardım var. Bunların her birini oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu desteğinizin devamı bizim için kıymetli. Kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize çok büyük geçmiş olsun, Kartal yanınızda.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.