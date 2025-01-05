Kartal Çankırılılar Derneği tarafından bir Çankırı geleneği olan "Yaren Gecesi" programı yapıldı. Katılımcıların yöresel kıyafetle eşlik ettiği programda eğlenceli anlar yaşandı.

Kartal’da Çankırılılar Derneği tarafından yapılan "Yaren Gecesi" renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcıların yöresel kıyafetlerle katıldığı, oyunlar oynadığı ve yöresel türkülerle eşlik ettiği programa Çandef Genel Başkanı Önder Tozan ve yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve birçok kişi katıldı. Katılımcıların, bir bezin altına saklanan yüzüğü bulma oyunundaki anları eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Belediye Başkanı olarak burada olsak da bu kültür, bu birliktelik çok kıymetli. Bu yüzden birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Kültür coğrafyası Anadolu’nun farklı noktalarından kalkıp geldik. Bu kültürü yaşatmak gerekirken kaybolmamak gerekiyor. Bu görev işi. Bu dernek başkanlığı, cemiyet, federasyon, konfederasyon köy derneği. Bunlar gönül isteyen, maddiyat isteyen, aileden fedakârlık ettiren bir şey. Bu toplulukları oluşturmak kolay değil. Güzel bir yazı var. ’Kıza ana öğretir, sofra çeyiz düzmeyi. Oğlan babadan öğrenir sohbet diyar gezmeyi.’ Ön sıralardaki küçük arkadaşlarımı ve genç kardeşlerimi gördüğümde de bu kıymetli mirasın geleceğinin devamını da görüyorum. Bu çok daha kıymetli, kentte kaybolmamak için, kültürün erozyona uğramaması için. Ne mutlu size. Bu ortamı sağlayan kıymetli dernek başkanımıza, yönetimine ve katkısı olan bütün başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili dernek başkanlarım, federasyon başkanlarım, adım attığım müddetçe ben de buradayım. Siz bir arada olun, bir hedef koyun. O hedefle ilgili adım attığınızda en az sizin kadar tuğla koyacağımdan şüpheniz olmasın" dedi.

Kartal Çankırılılar Derneği Başkanı Cihan Demirbaş ise, "Kartal’da 2002 senesinden beri Yaren Gecemiz devam ediyor. Geçmişteki örf ve adetlerimizi gelecekteki nesillere aktarmak için böyle programları tertip ediyoruz. Tabii bu süreçte belediye başkanının da birçok katkıları var bize, sağ olsun. Onunla beraber buradaki bin yıllık geleneğimizi Kartal’da Kartal Çankırılılar Derneği olarak olarak yapıyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Memleketimizde şu an yarenlerimiz devam ediyor. İstanbul’da da az noktalarda kaldı Yaren Geceleri. Bunların da bir tanesi Kartal’da. 7’den 70’e dediğimiz olayı az önce sizler de gördünüz. 2 yaşında bebek de var, 70 yaşında abimiz de var. Kartal’da yapılan nüfus sayımında resmi kayıtlarda sayımız 13 bin. 13 bin Çankırılı olarak Kartal’da hizmet ediyoruz. Gerek düğün gerek cenazelerinde her zaman yanlarındayız, olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.