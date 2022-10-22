Kartal’da sahil iskelesinde karada bulunan balıkçı teknesi alev aldı.

Kartal’da sahil iskelesinde karada bulunan balıkçı teknesi alev aldı.

Olay sabah saatlerinde 05:00 sularından Kartal Kumcular iskelesi mevkii sahil boyunda meydana geldi. Albatros isimli 12 metrelik balıkçı teknesi sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, Kartal ve Pendik bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Albatros isimli balıkçı gemisi söndürme ve soğutma çalışmalarından sonra kontrol altına alındı. Olay yerine sahil kesiminde bulunan deniz polis ekipleri ise yangının bulunduğu noktaya denizden aydınlatma desteği verdi. Olayda ilgili görgü tanıklarının ifadesine göre iki kişinin tekne içerisinde olduğunu söyledi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken polis ekipleri olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.