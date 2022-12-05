Kartal Belediyesi, denizlerdeki balık çeşitliliğini korumak ve satışa sunulan balıkların halk sağlığı açısından uygunluğunu denetlemek için, balık tezgâhlarında sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Kartal Belediyesi, denizlerdeki balık çeşitliliğini korumak ve satışa sunulan balıkların halk sağlığı açısından uygunluğunu denetlemek için, balık tezgâhlarında sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Amaç, balık çeşitliğini ve halk sağlığını korumak

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde, ’5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’ çerçevesinde satışa sunulan balıkların; tazeliği, mevzuatta belirlenen ölçülere uyup uymadıkları ve halk sağlığı açısından uygunluğunun yanı sıra, fiyat etiketleri kontrol ediliyor.

Denetimlerde satışa çıkarılan tüm balık çeşitleri yasaların izin verdiği boyutlara göre ölçülürken, halk sağlığını etkileyecek olumsuzluklara meydan verilmemesi, genel temizlik kurallarına riayet edilmesi ve vatandaşların huzurunu bozmayacak şekilde satış yapılması hususunda tezgâh sahipleri ekipler tarafından bilgilendiriliyor.

Öte yandan, zabıta ekipleri semt pazarında fiyat kontrolleri ve tartı denetimi gerçekleştirerek, vatandaşların uğrayabileceği herhangi bir mağduriyetin önüne geçiyor.

Başkan Yüksel: “Halk sağlığı bizler için çok önemli”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Marmara Denizi’ndeki balık çeşitliliğinin, gelecek nesiller ve ekolojik denge için önemine dikkat çekerek, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Marmara Denizi’ndeki ekolojik dengeyi ve halk sağlığını korumak adına semt pazarlarındaki denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Kartallı komşularımızın sağlığı da bizler için ayrıca önemli. Yapılan denetimlerde, komşularımızın memnuniyeti, yaptığımız denetimlerin önemini gösteriyor. Tüm zabıta ekibimize çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. “ ifadelerini kullandı.