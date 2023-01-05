Kartal’da bakımevinde kalan yaşlılara özel yemek ve müzik organizasyonu düzenlendi. Programa Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı da katılım sağladı.

Kartal’da bakımevinde kalan yaşlılara özel yemek ve müzik organizasyonu düzenlendi. Programa Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı da katılım sağladı.

Kartal’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile birlikte Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı’nın katılımıyla bakımevi sakinlerine yönelik yemek ve müzik organizasyonu düzenlendi. Etkinliğe bakımevinde kalan 120 kişi katılım sağladı. Müzik eşliğinde eğlenen yaşlılara hediye olarak kupa dağıtıldı. Etkinliğe katılan bakımevi sakinlerinin dans ettiği anlarda renkli görüntüler oluştu. Lise öğrencileri de organizasyona canlı müzik sahnesiyle eşlik etti.

“Çok mutlu oldular”

Etkinlikte konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “Yaşlılarımızın hep aynı ortamda olduklarını ve bundan sıkıldıklarını gördük. Kendilerine ‘size dışarıda bir organizasyon yapsak ne düşünürsünüz?’ diye sorduk. Çok mutlu oldular. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğümüz de bu etkinliği organize etti. Şimdi masaları gezdiğimizde ‘bizi böyle güzelliklere alıştırmayın’ dediler. Bu cevap bizi çok mutlu etti” dedi.