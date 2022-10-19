Kartal Afetle Mücadele Ekibi ve AFAD gönüllüleri, olabilecek afetlere hazırlıklı olmak amacıyla gece tatbikatı yaptı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen detaylı tatbikatta; kamp alanının kurulmasından yaralıların taşınmasına kadar her an yaşatıldı.

Kartal Afetle Mücadele Ekibi ve AFAD gönüllüleri, olabilecek afetlere hazırlıklı olmak amacıyla gece tatbikatı yaptı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen detaylı tatbikatta; kamp alanının kurulmasından yaralıların taşınmasına kadar her an yaşatıldı.

Kartal’da 18 Ekim akşamı gerçekleştirilen tatbikatta; Motorsikletli Arama Kurtarma Destek Derneği, Uluslararası Arama Kurtarma Destek Derneği, İstanbul İtfaiyesi, İBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Afet Eğitmenler, Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi ve Kartal Afetle Mücadele Ekibi yer aldı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen detaylı tatbikatta; kamp alanının kurulmasından yaralıların taşınmasına kadar her an yaşatıldı.

Bartın’da madende gerçekleşen olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır dileyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Her zaman ihtimal dahilinde olan afetlere hazırlıklı olmak gerekir. Bu bazen bir maden, deprem ya da yangın olabilir. Hem ülke coğrafyasında hem bulunduğumuz metropolde afetle mücadele için daha fazla bilinçli insan kaynağına ihtiyaç var. Biz de Kartal ilçemizde hem sivil savunma müdürlüğümüz hem bu konudaki uzman arkadaşlarımızla bu durumu genişletmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Tatbikatlarımız devam edecek”

Başkan Yüksel, “Bu alanda, ‘Ben de bu işin içerisinde olmak istiyorum. Ben de öğrenmek, sorumluluk almak istiyorum’ diyen kardeşlerimizle Kartal’daki gönüllü ağını kurduk. Sadece Kartal’dan değil, başka yerden gelen arkadaşlarımız da burada. Bugün de tatbikat gerçekleştireceğiz. Olay yerine ulaşmadan tutun, deprem sonrası gerçekleşen yıkıntının arama kurtarma çalışmasına kadar birçok noktada tatbikat gerçekleşecek. Süre çok önemli. Plan çok önemli. Ekibin toplanabilmesi çok önemli. Bu yüzden bu tür eğitim ve tatbikatlarımız devam edecek” dedi.