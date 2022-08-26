Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü yine birbirinden özel etkinlikler eşliğinde kutlayacak.

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü yine birbirinden özel etkinlikler eşliğinde kutlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında Türk askerinin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü; Fener Alayı ve Kartal Meydanı’nda düzenlenecek konserler ile adeta bir şölene dönüşecek. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının gurur ve coşkusu Kartal Meydanı’nda bir kez daha yaşanacak.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı çerçevesinde; 30 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayacak olan Fener Alayı Kartal Meydanı’nda düzenlenecek olan konser eşliğinde devam edecek. Kartallılar Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü Fener Alayı ile başlatacak.

Kartal Meydanı’nda devam edecek olan etkinlikler ise 30 Ağustos Salı günü Funda Arar, 31 Ağustos Çarşamba günü ise Zeynep Bastık konseriyle zirveye ulaşacak.

30 Ağustos Salı gecesi Funda Arar saatler 21.30’u gösterdiğinde Kartal Meydanı’nda birbirinden güzel şarkılarıyla sahnede olacak. Zeynep Bastık ise şarkılarını 31 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30’da Kartallılarla birlikte seslendirecek.

Başkan Gökhan Yüksel’den Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamalarına davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Zafer Bayramı kutlamalarına Kartallı komşularını davet ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Dumlupınar’da kazandığı bu büyük zaferin 100. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla yaşıyoruz. Bu gurura ve coşkuya ortak olmak için tüm komşularımızı Fener Alayı eşliğinde yapılacak olan Zafer Yürüyüşümüze ve etkinliklerimize davet ediyorum. 100. yıl coşkusunu hep birlikte taçlandıralım” ifadelerini kullandı.