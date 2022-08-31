Kartal’ da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları binlerce vatandaşın katıldığı fener alayı ve Funda Arar konseriyle gerçekleşti.

Kartal’ da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları binlerce vatandaşın katıldığı fener alayı ve Funda Arar konseriyle gerçekleşti.

Kartal’da, Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü; fener alayı ve Kartal Meydanı’nda düzenlenen konserler ile şölene dönüştü. Başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ailesi olmak üzere binlerce vatandaşın katılımıyla Kazım Karabekir Meydanı’ndan başlayan fener alayı Kartal Meydan’da son buldu. Marşlar eşliğinde tamamlanan yürüyüş sonrası Funda Arar, Kartal Meydan’da kurulan etkinlik alanında sahne aldı. Binlerce vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu okunan marşlar ve konserle yaşadı. Başkan Yüksel, Kartal’da sahne alan Funda Arar’a hediyelerini takdim etti. Kutlamalar çerçevesinde yarın ise Zeynep Bastık, Kartal’da sahne alarak Kartallılar ile bir araya gelecek.

“Kahraman şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum”

Konser alanında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “30 Ağustos birlik ve beraberliktir. 30 Ağustos bağımsızlığın olduğu gündür. 30 Ağustos büyük kararların alındığı büyük kararlılığın olduğu gündür. Bu zaferi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Atatürk gençliği olarak onun gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize ve daha fazlasını yapacağımıza söz veriyorum” diye konuştu.

“Binlerce insanla birlikte yaşamak daha da güzel”

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Begüm Akar, “Çok heyecanlıyız. Hem zafer coşkusu hem de Funda Arar konseri var. Hali hazırda zaten bir coşku var. Bu duyguları binlerce insanla birlikte yaşamak daha da güzel” dedi.