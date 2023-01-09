Kartal’da bir evde 2 kadının ölü bulunmasına ilişkin olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri ve şizofreni ilaçları ele geçirdi.

Kartal’da bir evde 2 kadının ölü bulunmasına ilişkin olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri ve şizofreni ilaçları ele geçirdi.

Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Cansu Demirel ve Dilara Gültay (30) isimli iki genç kadın, Gültay’ın eski sevgilisi olan Mustafa Payan’a ait bir apartman dairesinde buluştu. Sabah saatlerinde polis ekiplerini arayan Mustafa Payan’ın ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, daire içerisinde bulunan Cansu Demirel ve Dilara Gültay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Maktullerle aynı evde olan ve ihbarda bulunan ev sahibi Mustafa Payan’ın ise bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunduğu, şahsın tedavi amaçlı kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Cansu Demirel ve Dilara Gültay’ın aileleri sinir krizi geçirdi.

Çalışmaların devamında adres içerisinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga olduğu görüldü. Maktul şahıslara yönelik yapılan sorgulamada ‘kayıp şahıs’ olarak aranma kayıtları olduğu belirlendi. Öte yandan, hayatını kaybeden kadınların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Cafer Doğan isimli vatandaş, "Olayın içeriğini tam bilmiyoruz ama polisler geldi, itfaiye camdan içeri girdi. 2 kişinin ölü, 1 kişinin de yaralı olduğunu öğrendik. Olay bundan ibaret, biz de mahalle sakini olarak bekliyoruz" dedi.