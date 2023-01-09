Kartal’da bir evde ölü bulunan 2 genç kızın katil zanlısının, cinayet günü eve yakın bir markete giderek alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal’da bir evde ölü bulunan 2 genç kızın katil zanlısının, cinayet günü eve yakın bir markete giderek alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı Mustafa P.’nin evine giden Dilara G. ve arkadaşı Cansu D. evde ölü bulundu. Bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri ve şizofreni ilaçları ele geçirdi.

Katil zanlısı güvenlik kamerasında

Olayın yaşandığı gün şüphelinin, cinayet öncesi evinin yakınında bulunan bir markete saat 16.30 sıralarında giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.