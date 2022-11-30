Kartal’da meyve yüklü kamyonet ile servis minibüsü kavşakta çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal’da meyve yüklü kamyonet ile servis minibüsü kavşakta çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahfuz Erdoğmuş kontrolündeki 34 BUJ 58 plakalı meyve yüklü kamyonet cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada Seddülbahir Caddesi üzerinden gelen 34 LCD 774 plakalı Murat Zeki Ocakçı kontrolündeki Mercedes marka servis minibüsüyle kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mahfuz Erdoğmuş hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza kameraya yansıdı

1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı feci kaza bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde içerisinden gelen servis aracıyla seyir halinde olan kamyonetin çarpıştıktan sonra kamyonetin yan yattığı görülüyor.