Kartal Kızılay Şubesi, deprem bölgelerinden Kartal’a gelen yaklaşık 700 depremzede aileye yardımlarını sürdürüyor. Sevgi Mağazası’nda paketlenen kıyafet ve erzak dolu yardım kolileri, Kartal’da yakınlarının yanlarına yerleşen ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılıyor.

Kartal Kızılay Şubesi, deprem bölgelerinden Kartal’a gelen yaklaşık 700 depremzede aileye yardımlarını sürdürüyor. Sevgi Mağazası’nda paketlenen kıyafet ve erzak dolu yardım kolileri, Kartal’da yakınlarının yanlarına yerleşen ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından bazı depremzedelere yaşadıkları bölgeyi terk ederek başka şehirlerde yaşayan yakınlarının yanlarına ya da öğrenci yurtlarına yerleşti. Kartal ilçesine gelen depremzede ailelere Kızılay’ın yardımını sürdürüyor. İlçeye gelen yaklaşık 700 depremzede aile için Kartal Kızılay Şubesinde bulunan Sevgi Mağazasında paketlenen kıyafet ve erzak dolu koliler ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılıyor.

Öte yandan Kartal Kızılay şubesine anne balasıyla gelen Esma Nur Yavuz ile Şevval Yavuz, bir süredir kumbarada biriktirdikleri paraları depremzedelere vermek için şubeye geldi. Esma Nur ve Şevval Yavuz, depremzede bir ailenin çocuğuna olan verdi. Esma Nur Yavuz, “Depremdeki çocuklara çok üzüldük onlara kumbaramızı vermek istedik” dedi.

Abla kardeşin babası İsmail Yavuz, “Çocuklarımız da depremden etkilendi. Yardımlaşmanın önemini onlara anlatmak için Kartal Kızılay şubesine geldik. Kardeş ailemize yardımı kabul etmelerini rica ettik” dedi.

Kızılay tarafından yapılan yardımla ilgili konuşan Süleyman Altın, “Adıyaman’dan geldik. Kartal Kızılay sağ olsun yanımızda oldular. 1 haftadır buradayız. Her gittiğimiz yerde yardımcı oluyorlar” dedi.

Kartal Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Özkul, “Depremden, felaketten buraya gelen ailelerimizde Kartal Kızılay Şubesi olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz de sahadan yeni geldik. Şubemizin yöneticilerinin bir kısmı şu anda Hatay’da. Ben Malatya’dan geldim. Malatya’da aş evi kurduk. 6 tır malzeme ile gittik. Günde yaklaşık 10 bin kişiye yemek ürettik. Burada da artık gelen ailelerimize yardımcı olma çabası içerisindeyiz. Çünkü orada evini, işini kaybeden insanlar şu anda İstanbul’a yakınlarını yanına gelmeye başladılar. Dün itibariyle aldığımız rakama göre yaklaşık 700 aile Kartal’a, yakınlarının yanına yerleşti. Bu ailelerin şu an da işleri, evleri, giyecek kıyafetleri yok. Biz bundan sonraki süreçte elimizden geldiği kadar yalnız bırakmamaya çalışacağız. Küçük çocuklarımız özellikle kumbaralarını getiriyorlar. Sabah da birkaç çocuk geldi. Duyarlılığımız farklı, bu toplum farklı bir toplum. Biz özellikler başvuran ailelerin evlerini ziyaret ediyoruz. Bu ailelerin ihtiyaçlarını belirliyoruz. Onlara ‘yalnız kalmayın ne ihtiyacınız olursa kapımızı çalabilirsiniz’ diyoruz. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız” dedi.