Kartal Yakacık Stadı Temel Atma Töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kartal Yakacık Stadı Temel Atma Töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafında başlatılan 150 Günde 150 Proje çalışmaları çerçevesinde Kartal Yakacık Stadı Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte modern bir spor tesisine dönüşecek olan kompleksin temel atma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katılım sağladı. Gong töreniyle temel atma çalışmalarına başlanan proje sonrası futbol sahasının yanında yaklaşık 2 bin metrekarelik idari bina, bin kişilik tribün, 4 bin metrekare peyzaj alanı ve 78 araçlık açık otopark da Kartal’a kazandırılmış olacak.

"150 günde 150 proje çalışmalarında 150’yi aşacağız"

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hızlı ve kararlıyız. İstanbullunun ihtiyacı olan ihtiyaçları tamamlamanın keyfini yaşıyoruz. 150 Günde 150 Proje çalışmalarında 150’yi aşacağız. En az 2 kampanya ile daha vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. En çok üreten belediye olmak istiyoruz. İlk günden itibaren Kartal Belediye Başkanımız ile birlikte masada oturup çözümler üretiyoruz. 39 ilçenin 39’uyla aynı şekilde çalışıyoruz. İstanbul’un bu anlamda yüzü gülüyor. Gece gündüz çalışıp hakkını vermeliyiz. Bu stadın Kartalspor’a ve sporcu çocuklarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu gençler hem spor yapacak hem de bilimle ilimle yetişecekler. Biz biliyoruz Kartal’da, İstanbul’da iyi işler başarırsak önümüzdeki yıl Türkiye’deki değişimin de temeli olacaktır" dedi.

"Bir üst geçit tasarlıyoruz"

Kartal’da spora yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Heyecanlıyım. Biz dedik ki Kartal da sporda tesisleştireceğiz. Dünya çapında alınacak başarıların temelini atacağız. İlçemize bir stat daha kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Başkanımızın kapısını çaldık ve bu sahanın önemini anlattık. Bu ihtiyacın karşılanması için istişarelere başladık. Sağ olsun başkanımız sağ olsun hem bizi hem de Kartallı gençlerimizi kırmadı. Gelecek vizyonumuzda bu bölgede TEM otoyolundan Soğanlık Mahallesi’ne bağlanan ulaşımı kolaylaştıracak bir üst geçitte tasarlıyoruz. Ayrıca bazı sitelerimizde plan ve mülkiyet uyuşmazlığı var. Şu an bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu sitelerde oluşan mülkiyet sorununu çözmek için çalışmalara başladığımızın müjdesini vermiş olayım. Bizi bugün yalnız bırakmayan Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bütün sporcu kardeşlerime başarılar dilerken Kartal’da spora olan desteğimizin devam edeceğini belirtmek isterim" diye konuştu.