Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’ın oğlu Aytekin Kartal, Aslı Gül ile hayatını birleştirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu ile birlikte Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’ın oğlu Aytekin Kartal ile Aslı Gül çiftinin nikâh merasimine katıldılar.

Nikâh şahitliğini Vali Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun yaptığı nikâhı Belediye Başkanı Bekir Aksun kıydı.

Vali Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu, Gül ve Kartal ailelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dilediler.