Şehrin trafiğini rahatlatacak şekilde yol çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas yolu üzerinde devam eden bağlantı yollarını inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şehrin trafiğini rahatlatacak şekilde yol çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas yolu üzerinde devam eden bağlantı yollarını inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yaya yolu ve yol çalışmaları için kış gelmeden çalışmaların hızlandığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi olarak yazdan kalma günleri çalışmalar için en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan kaldırım ve yol konusunda çok hassasız. Bu konuda arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarım hakikaten güzel bir çalışma içerisindeler. Burada otoparkıyla, kaldırımıyla, yeşil alanıyla güzel bir çalışma yapılıyor. Aynı zamanda buranın devamında Kayseri’nin trafiğini bir nebze de olsa rahatlatacak Üniversitenin girişinden yani Maya Göz Hastanesi’nin bulunduğu yerden Teknopark’a doğru askeriye ile üniversite arasında çok güzel bir yolu açıyoruz. İnşallah yazın açılışını hep birlikte yapacağız. Bu sayede özellikle hem Kartal Bulvarı’ndan hem Talas Bulvarı’ndan hem de Hulusi Akar’ın trafik yükünü azaltarak Aşiyan Bulvarı’na ve oradan da Talas ve Sivas Caddesi’ne bağlantı yolu daha rahatlamış olacak. Dolayısıyla şehrin trafiğini rahatlatacak şekilde çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar hayırlı olsun. Cenabı Allah kaza bela vermesin" dedi.