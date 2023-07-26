Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, yarın saat 21.00’de Beşiktaş Stadyumu’nda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, turnuvaya bu turda katılırken geçen sezon Arnavutluk 1. Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan KF Tirana ise 1. Ön Eleme Turu’nda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’yi 1-1 ve 2-1’lik skorlar ile eleyerek Beşiktaş’ın rakibi oldu.

Avrupa kupalarında 231. müsabaka

Yunanistan’ın Olimpiakos takımına karşı 1957-1958 sezonunda oynadığı maçla beraber Avrupa serüvenine başlayan Beşiktaş, bugüne kadar 230 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Söz konusu maçlarda 84 galibiyet elde eden Kartal, 99 kez rakiplerine boyun eğerken 47 maçta da sahadan bir puan ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 299 defa havalandırırken kalesinde de 346 gole engel olamadı.

Hakem Almanya Federasyonu’ndan

Beşiktaş ile Tirana arasında oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Schlager yönetecek. Schlager’in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Arno Blos yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tobias Reichel olacak.