Kartal Kaymakamlığı tarafından Kartal Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu’nda "Kan Ver Hayat Ver" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Kaymakamlığı tarafından Kartal Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu’nda "Kan Ver Hayat Ver" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Valiliğinin öncülüğünde, Kartal Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Kartal Şubesi iş birliğiyle Kartal Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu’nda "Kan Ver Hayat Ver" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Programa; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurulan kan bağışı standına vatandaşlar, hastalara umut olmak için kan bağışında bulundu.

“Kan telafi edilemeyecek zorunlu bir ihtiyaç”

Konu hakkında konuşan Kaymakam Abdullah Demir, "Kan telafi edilemeyecek zorunlu bir ihtiyaç. Ülkemizde ne yazık ki pandemi sonrasında kan bağışı konusunda sıkıntılar yaşandı. Özellikle kış aylarına girdiğimizde bu sıkıntılar daha da artıyor. Çünkü birçok kişi, enfeksiyonel hastalıklardan dolayı kan bağışında bulunamıyor. Biz de bu sıkıntıyı çözmek adına Kartal’da bu kampanyayı başlattık. Bir gün bizim ihtiyacımız olduğunda ’Ben acaba zamanında gereğini yaptım mı’ diye kendi kendimize sormalıyız. O yüzden mutlaka hepimiz kan vermeliyiz" dedi.

Kan veren vatandaşlardan Cafer Doğan ise, "Kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu bu kan bağışı kampanyasına düzenli olarak katılıyorum. Ülkeme vatandaşıma faydalı olmak adına buradayım. Düzenleyenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Turan Çelebi de, “Kan vermek çok iyi, çok faydalı bir şey. Hep beraber düzenli olarak kan bağışı yapmamız gerekiyor. Kan bağışını herkese tavsiye ederim. Profesörler de tavsiye ediyor ve kan vermemiz gerektiğini söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan, okul öğrencileri Kaymakam Demir’i bando eşliğinde karşıladı.