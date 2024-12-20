İstanbul Anadolu yakasında bulunan ve günde 20 bin hastanın ayaktan muayene ve tedavi olduğu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) ve röntgen cihazı kuruldu.

Temmuz ayında 2 yeni MR cihazının kurulduğu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde 1’er adet 256 kesit bilgisayarlı tomografi ve röntgen cihazı daha kurulumu tamamlanarak hizmete alındı. Böylece Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Radyoloji Kliniğinde toplam 5 MR, 4 BT, 14 röntgen ve 22 USG odasında günde yaklaşık 6 binin üzerinde hastanın çekimleri yapılıyor.

Türkiye’de yüksek teknolojiye sahip kamu hastanelerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, “Sağlık Bakanlığımızın katkılarıyla hastanemize kazandırdığımız 256 kesit yeni bilgisayarlı tomografi cihazımız ve 1 röntgen cihazımız hastanemize ve hizmet alan hastalarımıza hayırlı olsun. 2024 yılında 5 milyona yakın vatandaşımıza sağlık hizmeti sunan hastanemizde hizmete açılan son teknoloji cihazlarımız ile uzun randevu sürelerini ortadan kaldırmayı ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetine kolay ulaşmasını amaçlıyoruz. 256 kesit bilgisayarlı tomografi ile çok düşük dozlarda radyasyon ile yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi elde edilebilecek. Bu cihazlar ile Sağlığın Güvenli Adresinde hizmete erişim daha da kolaylaşacak. Aynı zamanda son teknolojiye sahip yeni cihazlar ile bazı hastalıkların teşhisi kolaylaşırken hasta konforu ve güvenliği de üst düzeye çıkacak. Bu cihazlar vatana, millete ve hastanemize hayırlı olsun" dedi.