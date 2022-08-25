Kaza, saat 13.30 sıralarında Kartal Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, 44 AAT 948 plakalı Ford Transit marka araç sürücüsü Mert Özdemir, yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada kaygan zeminde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yan yattı ardından aydınlatma direğine çarptı. Araç içerisinde bulunan Nursena Kaşıkçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılırken sürücü Mert Özdemir servis aracı içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonrası sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kartal Sahil’de kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla yan yattıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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