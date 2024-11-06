Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının katımı ile düzenlenen Voleybol Turnuvası dün tamamlandı. 12 takımın oynadığı turnuvada birincilik kupasını Acil, ikincilik kupasını Fırtına ve üçüncülük kupasını Ameliyathane takımı almaya hak kazandı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları arasında birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi ve hareketli yaşamın desteklenmesi amacıyla düzenlenen Voleybol Turnuvası dün tamamlandı. 12 takımın yer aldığı turnuvada hastane yönetiminin de eşlik ettiği final maçı çekişmeli geçti. Turnuvada birincilik kupasını Acil, ikincilik kupasını Fırtına ve üçüncülük kupasını Ameliyathane takımı almaya hak kazandı.

Sağlık çalışanları arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvanın Organ Bağışı Haftası’na denk gelmesi ile güzel bir farkındalığa imza attıklarını belirten Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, şampiyonluk kupalarını takım kaptanlarına takdim ederken Organ Bağışı Haftası’na da dikkat çekerek, organ bağışının önemini vurguladı. Türkiye’deki donanımlı nakil merkezlerinden birine sahip olduklarını ve alanında uzman ekipleri ile birçok hastaya umut olduklarını belirten Prof. Dr. Recep Demirhan, bağış sayısını arttırmak ve organ bağışı bilincini geliştirmek amacıyla hastanede de her yıl Organ Bağışı Masası kurulduğunu ve gönüllü sayısının arttırıldığını söyledi. Organ bağışının hayat kurtarmak anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Demirhan, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.