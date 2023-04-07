Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 103. kuruluş yılına özel düzenlediği ’23 Nisan’ konulu şiir okuma ve resim yarışması ile çocuklara bayram coşkusunu resim ve şiirle yaşatacak.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde ’23 Nisan’ temalı şiir okuma ve resim yarışması düzenliyor.

Dereceye giren çocuklar ödüllendirilecek

23 Nisan konulu Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması’nda çocuklar; 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere toplam 3 kategoride yarışacak. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının her birinde birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye bisiklet hediye edilecek.

23 Nisan Şiir Okuma kategorisinin jüri üyeleri arasında; şair/yazar/sunucu İsmail Biçer, şair/ yazar/eğitimci Niyazi Yaşar, şair Ezgi Deniz Güneş, şair/yazar Ali Rıza Gelirli, karikatürist/ şair/yazar Hasan Seçkin yer alırken, 23 Nisan Resim kategorisinin jüri üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı/sanat tarihçisi Adem Uçar, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi/sanatçı Murat Havan, Kartal Belediyesi Görsel Sanatlar Eğitmeni/sanatçı Dilek Turan ve Kartal Belediyesi Görsel Sanatlar Eğitmeni/sanatçı Gamze Ülger.

Her iki kategori için de son teslim tarihi 14 Nisan 2023 saat 17.00. 19 Nisan 2023’te kurul değerlendirmesinin yapılacağı yarışmada ödül alan eser, 23 Nisan 2023 günü ilan edilecek.

Başvurular, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi [email protected] adresi üzerinden de alınabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen Kartallı çocuklar; ad, soyad, adres, telefon ve yaş bilgileri ile birlikte, yarışmak istedikleri kategorideki çalışmaları, belirtilen adreslere gönderebilecek.

Çocuklar; 23 Nisan temalı resim kategorisi için A4 veya 35x50 kâğıda istenilen teknikte yaptıkları resmin fotoğrafını (elden teslim edilecekse resmin aslını), şiir okuma kategorisi için ise şiir okurken çekilmiş videoları (harici bellek, CD vb.) ile yarışmaya katılabilecek.