Kartal Belediyesi’nin 2024 yılına ait Bütçe ve Performans Raporu, Kartal Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 3 Milyar 536 milyon lira olarak belirlenen bütçenin, en doğru ve verimli şekilde Kartal’ın ve Kartal halkının yararına kullanılacağını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2024 Bütçe ve Performans Raporu’nun Kartal’a ve tüm Kartallılara hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. Bütçenin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Mehmet Ali Büklü Parkı Jüpiter Gezegen Kafe Sosyal Tesisi’nde düzenlenen yemeğe tüm meclis üyeleri birlikte katıldı.

Kartal Belediye Meclisi, 2024 yılına ait mali bütçe ve performans raporunu görüşmek üzere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda toplandı.

2024 Yılı Performans Raporu ve 2024 Yılı Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi sunumunu idare adına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu gerçekleştirdi.

Aksu, 3 Milyar 536 milyon liralık bütçenin planlanan gelir-gider kalemlerini tek tek meclis üyeleriyle paylaştı. Sunumun ardından sırasıyla Meclis Üyeleri; Yusuf Altay (CHP), Abubekir Dağ (AKP), İmam Aydın (CHP), Ömer Bogaz (AKP), Önder Turmuş (CHP), Nizamettin Altıntaş (AKP), Haydar Göksoy (AKP) ve Mustafa Oktay Aksu (CHP), bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Lehte ve aleyhte yapılan konuşmaların ardından parti grupları adına söz alan Mustafa Oktay Aksu ve Muhammer Bektaş, Kartal Belediye Meclisi’ne grup kararlarını aktardı.

Şahıs adına ve parti adına konuşmaların sona ermesinin ardından geçilen oylamada her bir bütçe maddesi tek tek oylandı. Müdürlüklerin de bütçelerinin tek tek oylanması sonrasında Kartal Belediyesi’nin 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy birliği ile 3 Milyar 536 milyon lira olarak kabul edildi.

“Gün geçtikçe artan taleple sınırlı kaynak üzerinden çözüm üretmeye devam ediyoruz”

Kabul edilen Bütçe ve Performans Programı oylamasının ardından Başkan Gökhan Yüksel, genel bir değerlendirme konuşması gerçekleştirdi. Yüksel konuşmasında bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde katkı sağlayacak her bir eleştirinin dikkate alındığını belirtmek isterim. Fakat yerel yönetimlerin ve belediyeciliğin gelmiş olduğu son durumun gözden geçirilmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin bütçeden aldığı payın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor; çünkü toplumun her kesiminde en hızlı ulaşılan en hızlı talep edilen birimlerden bir tanesi yerel yönetimler. Dolaysıyla gün geçtikçe artan taleple sınırlı kaynak üzerinden çözüm üretmeye devam ediyoruz. Malumunuz sohbetlerimizin ve konuşmaların ana gündemi ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kriz. Sürecin içinde başladığımız zamanlardaki maliyetlerin sürekli artması, 3 TL fiyatlarındaki dövizin 29 TL civarlarına gelmesi. Enflasyonun sürekli artması ile maliyetlerin hesaplanamayışından tutun, burada yapılan hizmetlerin sabit giderlerinin sürekli artmasından kaynaklı giderler ile alakalı ne kadar tasarruf etmeye gayret göstersek de ortaya çıkan yük; çok yüksek. Şu an onayladığımız bütçenin çok çok üstünde bir bütçe önümüze geldi bürokrat arkadaşlar tarafından; ama olabildiğince daha sıkı bir politikayla önünüze getirmeye çalıştık bütçeyi. Fakat geçtiğimiz ay istişare ettiğimiz konularda bile bugün gerisinde kaldığımız durumlarla karşı karşıya kalıyoruz.

Açıklanan orta vadeli programdaki geçtiğimiz ay rakamlarıyla, bu ayın rakamlarıyla örtüşmeyen veriler ortaya çıkmaya başladı. Bu anlamda sağlıklı ve gerçekçi bir bütçe yapmanın zorluklarını da takdirlerinize sunuyorum.

Yine her koşulda oluşan kıt imkânlarla sizlerin de takdiriyle bugün onaylanan bütçeyi hakkaniyetli bir şekilde kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hepinize emekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Kartal Belediyesi’nin 2024 Performans Programı ve Bütçesi’nin Kartal Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, Kartal Belediyesi Satürn Kafe’de yemek verildi. Yemeğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve yönetimi, meclis üyeleri, birim müdürleri ve bütçeyi hazırlayan bürokratlar katıldı.

“Kartal halkımıza hayırlı, uğurlu olsun”

Burada kısa bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni bütçenin tüm Kartal halkına hayırlı olmasını diledi. Bütçenin en iyi şekilde ve en hakkaniyetli şekilde kullanılacağını ifade eden Başkan Yüksel, “Bu akşam buraya gelip birlik beraberliği Kartal’a gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu semt, bu ilçe hepimizindir. Biz sadece şu an öncüsüyüz. Hep birlikte en iyisini yapmak için çaba harcadığımızı biliyorum. Duygularınızın bu olduğunu biliyorum. İyi ki varsınız.” dedi.