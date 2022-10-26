Kartal Belediyesi ev sahipliğinde ‘Yerelde Eşitiz’ projesi çerçevesinde belediye çalışanlarına yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” semineri verildi. Seminere, çok sayıda belediye personeli katıldı.

Kartal Belediyesi ev sahipliğinde ‘Yerelde Eşitiz’ projesi çerçevesinde belediye çalışanlarına yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” semineri verildi. Seminere, çok sayıda belediye personeli katıldı.

Kartal Belediyesi ile Yanındayız Derneği iş birliğince ‘Yerelde Eşitiz’ projesi çerçevesinde belediye çalışanlarına yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” semineri verildi. İsveç Konsolosluğu tarafından desteklenen “Yerelde Eşitiz” projesi çerçevesinde pilot belediye olarak seçilen Kartal Belediyesi’nde gerçekleşen seminerde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı konuları ele alındı. Öte yandan sunumlar ve animasyonlar ile desteklenen seminerde, uzmanlar merak edilen soruları yanıtladı.

“Kadınlarımız hep ikinci planda düşünülmüş”

Konu hakkında konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, “Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Ve kadınlarımız hep daha ikinci planda düşünülmüş, böyle bir algı var. En azından biz Kartal Belediyesi olarak kadın ve erkeğin eşit olduğu ile ilgili seminere personelimizi ağırlıklı olarak erkek personellerimizin katılmasını tercih ettik. Arkadaşlarımız da böyle bir konsept oluşturmuşlar. Bir farkındalık, bir dikkat çekmeyle ilgili bir seminerdi. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Seminere, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu ve çok sayıda belediye personeli katıldı.