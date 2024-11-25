Kartal Belediyesi, Öğretmenler Günü’ne özel konser düzenledi. Sevilen sanatçı Özgür Doğan’ın şefliğini yaptığı Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, halk müziğinin eşsiz eserlerini bu kez öğretmenler için icra etti.

Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 saat süren konserde Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu birbirinden güzel türküler seslendirdi. Salonu dolduran müzikseverler, şef Özgür Doğan yönetimindeki koroya coşkuyla eşlik etti.

Gecenin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sevilen sanatçı Özgür Doğan’a teşekkür plaketi takdim eden Başkan Vekili Olcay Özgön, “Öğretmenlerimiz, hayatlarımızda çok önemli bir yere sahip. Bugün burada onlara duyduğumuz saygıyı ve minneti türkülerimizle dile getirdik. Bu özel günde bizimle olan tüm sanatçılarımıza, koromuza ve etkinliğimize katılan kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sanatla, kültürle dolu nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan bir diğer program ise Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde gerçekleştirildi. Türkiye’nin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi, bu özel günde gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenleri onurlandırdı.

"Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli"

Kartal Belediyesi’nin 14 kreşinde eğitim alan yüzlerce minik öğrenci öğretmenleriyle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına etkinliklere katılan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç öğretmenlerin heyecanına ortak oldu. Ziyaretlerde öğretmenlere hediyelerini takdim eden Başkan Yardımcısı Kars, Başkan Gökhan Yüksel’in sevgi ve tebriklerini iletti. Özverili çalışmaları için öğretmenlere teşekkür eden Kars, öğretmenlerin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, “Çocuklarımızın geleceği onların eğitimiyle şekillenecek. Bu yüzden kreş öğretmenlerimiz bizim için son derece kıymetli. Onların özverisi, bu ilçenin geleceğine yapılmış en değerli yatırımdır” dedi.