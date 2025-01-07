Kartal Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliği ile Enerji Verimliliği Haftası kapsamında; enerji verimliliği bilincini anlatmak ve enerji verimliliği konusundaki uzmanlarla buluşturmak için bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinlikler, 8-9 Ocak’ta Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi-Makina Hangar’da düzenlenecek.

Enerji verimliliğin bir sorumluluk olduğuna dikkat çekmek ve enerji verimliliği ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla yapılacak olan etkinlikte, enerji verimliliği konusunda çalışan kişilere sektör trendlerini takip edebilecekleri ve farklı kurumları tanıma ve ilişki kurma olanağı verecek bir platform oluşturulacak. Yapılacak olan etkinliklerde; 9 oturumda 33 konuşmacı Birleşmiş Milletler ve İklim Değişikliği Sözleşmeleri, İklim Değişikliğine Uyum, İklim Teknolojileri, Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir Enerji, Konutlarda ve Sanayide Enerji Verimliliği, Enerji Depolama, Isı Pompaları ve Enerji Verimliliği Finansmanı konusunda sunumlar yapacak. Makina Hangar fuaye alanında ise ilgili sektörlerden kurumların standları yer alacak. Bu kurumlar etkinliğe katılan ziyaretçileri enerji verimliliği uygulamalarındaki çözümler konusunda bilgilendirecek.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyanın gündeminde

Son yıllarda “küresel ısınma” ve “iklim değişikliği” kavramları Dünya gündemindeki yerini korumaya devam ederken, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvelerinde ortalama küresel sıcaklık artışının 20C’la sınırlandırılması konusunda prensipte mutabakata varılmasına rağmen ülkelerin yükümlülükleri konusunda yazılı bir anlaşmaya varılamamıştır. Ancak 12 Aralık 2015’deki Paris Zirvesinde ülkeler tarafından alınacak tedbirler ve yükümlülükler yazılı bir metne dökülmüştür.

Paris Zirvesi sonrası UEA Direktörü Fatih Birol sunumlarında alınacak tedbirler konusunda bir grafik sunmuştur. Bu grafikte referans senaryoya göre 2040’da 37 Gton’un üzerinde gerçekleşecek olan yıllık CO2 emisyonu sıcaklık artışının 20C ile sınırlandırılması senaryosuyla 18 Gton’a düşmektedir. Bu düşüşte nükleerin payı yüzde 7, karbon tutma ve depolamanın payı yüzde 12, yakıt ve teknoloji değişiminin payı yüzde 7, yenilenebilir enerji ve biyoyakıtların payı yüzde 30 iken enerji verimliliğinin payı yüzde 41 olmaktadır.