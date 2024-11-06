Kartal Belediyesi, muhtemel İstanbul depremine yönelik önlem ve hazırlık çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği ‘Tsunami Erken Uyarısı Standart İşleyiş Prosedürleri’ adını taşıyan çalıştaya katıldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde gerçekleştirilen programda, Kartal Belediyesi’nin alanında uzman ekipleri, belediyenin deprem ve tsunami ile ilgili hizmet ve çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Çalıştaya; AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yetkililerinin yanı sıra; Kartal Belediyesi’ni temsilen Afet İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Bina Yönetim Şefi Murat Kerim ile 17 belediyeden yetkililer katıldı.

Etkinlikte her belediye kendi çalışmaları ile alakalı bilgi verdi. Kartal Belediyesi Bina Yönetim Şefi Murat Kerim çalıştayda Kartal Belediyesi’nin konuya yönelik hizmet ve çalışmalarını katılımcılara aktardı. Kerim, gerçekleştirdiği sunumda Kartal’ın 10 mahallesine kurulan 14 ivmeölçer ile Deprem Algılama ve Erken Uyarı Sistemine yönelik detaylı bilgi aktardı. Kartal Belediyesi’nin AFAD’a akredite olan gönüllü arama kurtarma ekibinden de bahseden Murat Kerim, muhtemel bir deprem ve tsunami tehlikesi durumunda ses yayın merkezi olarak kullanılacak mekânlar ve oluşturulacak ekip ile alakalı da bilgi verdi. Kerim sunumunu, kurulacak telefon zinciri ve uydu telefon bilgi formu ile de alakalı etraflı bilgilendirmeyle sonlandırdı.