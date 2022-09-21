Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde hayata geçirilen Sanat Akademisi genç yeteneklere eğitim veriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde hayata geçirilen Sanat Akademisi genç yeteneklere eğitim veriyor.

Çocukların ve gençlerin yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, ‘Müzik Bölümü’nde eğitim almak isteyen 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için yetenek sınavı düzenliyor. Prof. Dr. Cana Gürmen danışmanlığında akademiye piyano, gitar, keman, çello, yan flüt, perküsyon, viyola, koro branşlarında öğrenci alımı yapılacak. Sınav başvuruları 19 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Kartal’daki yetenekli öğrencilerin saptanması ve bu öğrencilerin 3 yıl boyunca kendi branşlarında kişisel gelişimlerini ve sanat görüşlerini geliştirmek amacıyla verilecek eğitimlerin yanı sıra; öğrenciler masterclass, seminer programları, ulusal-uluslararası sanat yarışmaları, sanat fuarları gibi etkinliklere de katılabilecek.

Yetenek sınavları 5-6 Kasım tarihlerinde Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilecek. Kartal’da ikamet etme şartı aranan sınavlarda başvuran öğrencilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurma zorunluluğu bulunurken, pandeminin durumuna göre sınav yeri ve tarihinde değişiklik olabileceği belirtildi.