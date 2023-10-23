Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında üniversiteli kız öğrenciler için anlamlı bir destek vererek, eğitim alanında bir ilki daha gerçekleştiriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocuklara ve gençlere verdiği öncelik ve eğitime verdiği destek doğrultusunda, önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun ön kayıt başvurularının başladığını müjdeledi.

Başkan Yüksel, “Üniversite eğitimini görmekte olan kız öğrencilerin faydalanabileceği tam donanımlı kız yurdumuzu Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyet kızlarına armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Eğitim Bakanı ve eğitim devrimcisi Mustafa Necati’nin adını taşıyan kız yurdunun önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek. Kartal Belediyesi, üniversite öğrencilerinin en temel sorunlarından biri olan barınma meselesine, hayata geçirdiği Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile çözüm olacak.

Kartal Belediyesi Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun ön kayıtları belediyenin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan ve Şahkulu Sultan Vakfı’nın da desteğiyle yapılan Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 8 kattan oluşuyor. Yurdun kullanım alanları içerisinde; öğrencilerin aileleri için lobi alanı yer alırken; giriş katta yemekhane ve kantin bulunuyor. 1.katta öğrencilerin ders çalışması için oluşturulan kütüphane ve aynı katta yer alan spor salonu, çizim odası ile bilgisayar odası da üniversiteli kız öğrencilere hizmet verecek.

Öğrencilerin eğitimlerini ev konforunda tamamlamaları için her ayrıntının düşünüldüğü yurdun 2-3-4-5 ve 6. katları ise öğrencilerin kalacağı odalardan ve her katta yer alan etüt sınıflarından oluşuyor. -1. katta bavul odası, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, ütü odaları ve kurutma odaları yer alıyor.

Her detayın titizlikle düşünülerek hizmete gireceği Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, 478 kız öğrenciye yuva olacak.

“Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir”

“Cumhuriyet’in en önemli değerlerinden biri de eğitimdir” diyen Başkan Gökhan Yüksel, şunları kaydetti: “İstanbul dışından üniversite okumak için gelen kardeşlerimizin barınma ihtiyacını bir nebze olsun çözebilmenin, bizim nazarımızdaki değeri paha biçilemezdir. Anadolu’nun dört bir yanından gelen kardeşlerimiz, sadece ailelerinin değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in bize emanetidir. Yurdun açılışının Cumhuriyet’in 100. yılına denk gelmesi dolayısıyla Büyük Önder Atatürk’ü bir kez daha büyük bir minnetle anmış olalım. Tüm çalışmalarımızı öncülüğünü yaptığı devrimlerin ışığında gerçekleştirmeye devam edeceğiz. ‘Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.’ sözü ile gençlerimize, öğrencilerimize aydınlık bir gelecek oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

“Türk eğitim sistemine katkıları gençlere yol göstersin diye Mustafa Necati adını verdik”

Kız öğrenci yurdunun adını; Büyük Önder Atatürk’ün eğitim alanındaki hedefini gerçekleştirebilecek kişi olarak seçtiği; Kuva-yi Milliye hareketinde yer almış, milletvekilliği, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve en önemlisi Eğitim Bakanlığı yapmış devrimci aydın Mustafa Necati olarak belirlediklerini kaydeden Başkan Yüksel, “Umarım tamamladığımız yurdumuz da Mustafa Necati gibi kız öğrencilerimize eğitim alanında ışık olur, yol gösterici olur” dedi.