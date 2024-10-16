Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü, bünyesindeki 14 kreşte eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik ‘veli toplantıları’ başlattı. Eğitim süreciyle ilgili olarak gerçekleştirilen toplantılarda velilere, kreşlerin işleyişine yönelik bilgi veriliyor.

Kartal Belediyesi Atalar Merkez Kreşi’nde düzenlenen toplantıya merkez kreş sorumlusu Eda Kovancı katıldı. Her sınıftaki velilerle ayrı ayrı bir araya gelen Kovancı, eğitim süreciyle ilgili velilere bilgi verdi. Sınıf öğretmenlerinin de velilerle bir araya geldiği toplantılarda, özellikle çocukları kreşe ilk kez başlayan velilerin merak ettikleri konular aydınlatıldı. Velilerin izlemesi gereken noktalar ve detaylar paylaşıldı. 3-4-5-6 yaş öğrencilerinin velilerine yönelik olarak gerçekleştirilen toplantılarda eğitim-öğretim konularının yanı sıra kreşlerdeki hijyen, güvenlik ve beslenme gibi konular hakkında da bilgi verildi. Eğitimin ilk basamağı olan kreşlerin çocuklar üzerindeki etkisi ve önemine vurgu yapıldı.