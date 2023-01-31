Kartal’daki çocukların sorun ve taleplerini ilk ağızdan öğrenmek ve demokrasi kültürünü kazanmalarını sağlamak adına düzenlenen Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, üçüncü dönem ikinci oturumu yapıldı.

Kartal’daki çocukların sorun ve taleplerini ilk ağızdan öğrenmek ve demokrasi kültürünü kazanmalarını sağlamak adına düzenlenen Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, üçüncü dönem ikinci oturumu yapıldı.

Kartallı çocukların sesi olan Çocuk Meclisi’nde, önce komisyon başkanları seçildi, ardından da gündem maddeleri ele alındı. Hamza Çimen’in başkanlığında toplanan meclise; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın, Hüseyin Tozkoparan ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç katıldı.

Üçüncü dönemin ikinci oturumunda çocuk meclis üyeleri tarafından bir önceki oturumda belirlenen dört komisyonun başkanları seçildi. Çevre Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, Sağlık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu başkan seçimleri ve üyelerin oluşturulmasıyla birlikte meclis gündemine geçildi.

Komisyon başkanları seçiminin ardından bir önceki oturumda çocuklar tarafından verilen teklifler tek tek okundu. Bu teklifler karşılığında müdürlüklerden gelen cevaplar ve çözümler meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Yeni oturumda da meclis üyelerinin iki gündem maddesi hakkındaki görüşleri müdürlüklere iletilmek üzere kayıt altına alındı. Kartal’da bulunan tarihi eserler ile sokak hayvanları hakkındaki gündem maddeleri çocukların görüşüne sunuldu. Her bir meclis üyesi söz alarak gündem maddeleri hakkında fikirlerini belirtti.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla bir kültür oluştu”

Meclis oturumunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı İmam Aydın konuşma yapmak üzere kürsüye davet edildi. Aydın yaptığı konuşmada, ilk çocuk meclisi toplantısının 23 Nisan’da yapıldığını hatırlatarak, “Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in, siz çocuklara başarılar dileyerek selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün bize Cumhuriyeti armağanından sonra, çocuklara da armağan ettiği bir gündür 23 Nisan. Çocuk meclisinin de bu vesileyle bugüne kadar gelen bir kültürü oluştu. Çocuklarımız bugünü yaşarken geleceğin de yöneticileri olma yolunda ilerliyorlar. Ben tüm çocuklarımıza teşekkür ederek gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.