Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, depremin vurduğu illerden Hatay’a giderek depremden etkilenen vatandaşlarla ve arama kurtarma çalışmalarına katılan Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekibi ile bir araya geldi. Hatay Samandağ, Kırıkhan, Defne, İskenderun ve liman ziyaretlerinde bulunan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Antakya’da kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi’ne de giderek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, depremin vurduğu illerden Hatay’a giderek depremden etkilenen vatandaşlarla ve arama kurtarma çalışmalarına katılan Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekibi ile bir araya geldi. Hatay Samandağ, Kırıkhan, Defne, İskenderun ve liman ziyaretlerinde bulunan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Antakya’da kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi’ne de giderek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.

Başkan Yüksel, 10 ili vuran ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Hatay’da çeşitli temaslarda bulundu.

Kartal Belediye Başkanı ilk olarak deprem felaketi yaşayan Antakya’da, 35 dönüm alan üzerine kurulan ‘İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen koordinasyon toplantısına katıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Bilecik, Defne, Arsuz, Samandağ, Erzin, Sarıyer, Şişli, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü belediye başkanları, Hatay milletvekilleri ve İBB bürokratları da katıldı.

Başkan Yüksel toplantının ardından Samandağ, Kırıkhan, Defne, İskenderun ve liman ziyaretlerinde bulundu. Deprem sonrası bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri ile günlerdir yardım çalışmalarına canla başla destek veren belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Yüksel, Kartal Belediyesi’nin afet bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde takip ve koordine etti.

“Hakkınız asla ödenmez”

Ziyaret sırasında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “10 ilimizi vuran ve hepimizi en derinden etkileyen yüzyılın felaketinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla Hatay’dayız. Kardeşlerimizin yarasına bir nebze olsun merhem olabilmek amacıyla Kartal ailesi olarak buradayız. Farklı alanlarda buradaki diğer ekiplerle koordine içerisinde ilk günden destek veren arkadaşlarımızın çalışmaları da burada devam ediyor. Gerek kendi ekip arkadaşlarımızın, gerekse buraya destek vermeye gelen tüm ekiplerin emekleri hepimiz için çok kıymetli, çok önemli. Buradan her birine tek tek teşekkür ediyorum. Haklarını asla ödeyemeyiz. Canlarımızın yaşadıkları büyük acıyı paylaşarak yalnız olmadıklarını söylemek istiyorum. Bu zor zamanları tek yürek olarak hep birlikte atlatacağız. Acımız büyük; vatandaşlarımızın, ülkemizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.