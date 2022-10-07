Kartal Belediyesi’nin desteği ile bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası Kadın Şiiri Festivali "Feminİstanbul’un" açılışı yapıldı.

Kartal Belediyesi’nin desteği ile bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası Kadın Şiiri Festivali "Feminİstanbul’un" açılışı yapıldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ‘Küresel Krize Karşı Küresel Şiir’ manifestosuyla yapılan festivalin açılışı, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen festival Türkiye, İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, İran, Mısır ve Malezya olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen şairleri ağırladı.

UNESCO’ya bağlı WFP (World Festival of Poetry-Dünya Şiir Festivali), WPM (World Poetry Movement-Dünya Şiir Hareketi) ve Kartal Belediyesi tarafından desteklenen festivalde şiir dinletileri ve söyleşiler yer aldı. Küresel kadın hareketinin bir parçası olan şair kadınların, kaos ve krize karşı seslerini duyurmasını ve şiirin küresel dostluk ağlarıyla meydan okumasını amaçlayan Feminİstanbul, 3 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenecek olan festivalin açılış seremonisi ve ödül töreni Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapılırken düzenlenen törende onur ödülü ise Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e takdim edildi. Festivalin yabancı şair konukları arasında; Donya Mirzaei (İran), Elvira Kujovic (Sırbistan-Almanya), Gihan Omar (Mısır), Lucilla Trappazzo (İtalya-İsviçre), Rokiah Binti Hashim (Malezya), Tahereh Mirzayi Saeidabad (İran) yer aldı.

Festivale İran’dan katılan şair Donya Mirzaei, "Kadınlara ait olan problemlerin konuşulacağı bir şiir festivali. Umarım başarılar kazanırız. Kadınların durumu çok kötü. Umarım iyi günler kadınlar için de gelecektir. Ben İran’dan bu şiir festivaline katılmak için geldim" dedi.

Festivale Malezya’dan katılan şair Rokiah Binti Hashim, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu festivale davet edildiğim için Kartal Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bu festival çok önemli ve kadınlara güç veriyor. Bu festivaller sayesinde kadınların gücü artıyor" dedi.