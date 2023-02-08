Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.4 şiddetindeki depremlerin ardından Kars’tan bölgeye yardımlar sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.4 şiddetindeki depremlerin ardından Kars’tan bölgeye yardımlar sürüyor.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çağrısıyla başlatılan yardımlar çığ gibi büyürken, Kars’tan deprem bölgesine bugün itibariyle 33 tır ayni yardım su, battaniye, gıda, hijyen malzemeleri, 56 araç ve iş makinesi ve 324 personel gönderildi.

Tek yürek olan Karslılar, Kars Belediyesi ve AFAD Koordinasyon Merkezi’ne yardımlarını sürdürüyor. Vatandaşlar, gıda malzemesi, ısıtıcı, battaniye ve çeşitli hijyen maddelerinin oluşan paketlerini belediye ve AFAD’a ulaştırıyor.